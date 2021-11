Demo gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig kleiner als geplant

Eine für diesen Samstag in Leipzig geplante Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen wird deutlich eingeschränkt. Nach Erreichen der Vorwarnstufe in Sachsen sind Versammlungen von Samstag an ausschließlich ortsfest zulässig und auf eine Teilnehmerzahl von maximal 1000 Personen begrenzt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Geimpfte oder genesene Personen werden bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgezählt.

Diese Stufe greift, weil sachsenweit ein bestimmter Wert bei der Bettenbelegung von Covid-19-Patienten auf Normal- und Intensivstation an mehreren Tagen nacheinander überschritten wurde.

Ein Jahr nach den gewalttätigen Ausschreitungen bei einer «Querdenken»-Demonstration in Leipzig hat die «Bewegung Leipzig» zu einer erneuten Kundgebung an diesem Samstag in der Messestadt aufgerufen. Angemeldet waren unter dem Motto «Freiheit, Gleichheit, Solidarität» ursprünglich bis zu 3000 Teilnehmer. Zudem war ein Marsch über den Ring geplant. Dieser Aufzug wird nun nicht genehmigt.

Es sei nicht zu kontrollieren, wie viele Menschen tatsächlich am Samstag zu Demonstration kommen werden, betonte der Versammlungsleiter von der «Bewegung Leipzig», Bernd Ringel, am Mittwoch. «Wenn es aber ausufert, wird die Versammlung gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Polizei beenden».

Da für den Samstag auch zahlreichen Gegendemonstrationen angemeldet wurden, bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Neben Kräften der sächsischen Bereitschaftspolizei stehen Polizeihubschrauber, die Wasserwerfer-Staffel und die Reiterstaffel bereit. Außerdem wurden Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern angefordert, wie die Polizei Leipzig mitteilte.

Am 7. November 2020 hatten Zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig demonstriert. Als die Versammlung wegen zahlreicher Verstöße gegen die Auflagen aufgelöst wurde, eskalierte die Situation. Die Demonstranten erzwangen schließlich einen Marsch über den Innenstadtring nach dem Vorbild der Friedlichen Revolution von 1989.