Demokratie-Planspiel für junge Flüchtlinge in Bad Salzungen

Ein Planspiel mit fiktiven Ratssitzungen und Beschlüssen soll jungen Geflüchteten in Bad Salzungen Lust auf Demokratie machen. Unter dem Motto «Next Step: Democracy!» können rund 20 Flüchtlinge mehr über kommunale Teilhabe lernen, wie der Wartburgkreis am Dienstag mitteilte. Von Mittwoch bis Freitag können junge Frauen und Männer im Staatlichen Berufsbildungszentrum einen Einblick in die Kommunalpolitik vor Ort bekommen und lernen, wie man eigene Ideen einbringt. Unter anderem werden spielerisch Anträge formuliert und in fiktiven Fraktions- und Ratssitzungen darüber abgestimmt - beraten von «echten» Kommunalpolitikern.

Ein Planspiel mit fiktiven Ratssitzungen und Beschlüssen soll jungen Geflüchteten in Bad Salzungen Lust auf Demokratie machen. Unter dem Motto «Next Step: Democracy!» können rund 20 Flüchtlinge mehr über kommunale Teilhabe lernen, wie der Wartburgkreis am Dienstag mitteilte. Von Mittwoch bis Freitag können junge Frauen und Männer im Staatlichen Berufsbildungszentrum einen Einblick in die Kommunalpolitik vor Ort bekommen und lernen, wie man eigene Ideen einbringt. Unter anderem werden spielerisch Anträge formuliert und in fiktiven Fraktions- und Ratssitzungen darüber abgestimmt - beraten von «echten» Kommunalpolitikern.

Im Anschluss an das Planspiel sollen Ideen und Handlungskonzepte dem betreffenden kommunalen Gremium vorgelegt werden. Begleitet wird das Projekt vom gemeinnützigen Verein Politik zum Anfassen, finanziert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Eröffnet wird das dreitägige Planspiel am Mittwoch von Landrat Reinhard Krebs.