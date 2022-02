Demonstranten in München zeigen Solidarität mit der Ukraine

Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sind in München nach Polizeiangaben rund 1000 Demonstranten nahe dem russischen Generalkonsulat auf die Straße gegangen. «Putin stopp den Krieg» und «Putin hands off Ukraine» war auf Plakaten zu lesen. Etliche Teilnehmer hatten auch Ukraine-Flaggen dabei. Die Versammlung am Donnerstagabend verlief laut Polizei friedlich.

In den kommenden Tagen sind weitere Demonstrationen aus Solidarität mit der Ukraine angekündigt, wie das Kreisverwaltungsreferat in München mitteilte.

Russland hatte am frühen Morgen einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Raketen wurden auch aus verschiedenen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet. Ukrainische Behörden berichteten von Dutzenden Toten und Verletzten.