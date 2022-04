Laut, aber friedlich hat am Samstagnachmittag das Straßenfest in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain begonnen. Rund 350 Besucher feierten nach Polizeiangaben bei lauter Musik und verfolgten Redebeiträge, in denen es häufig um soziale Ungleichheit auf den Wohnungsmärkten ging. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten beobachteten das Geschehen. «Bis dato ist der Verlauf störungsfrei», sagte eine Polizeisprecherin am frühen Abend und sprach von Feierstimmung.