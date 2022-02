Demonstration in Nürnberg sorgt für Staus im Berufsverkehr

Eine Demonstration in Nürnberg hat am Dienstagmorgen für lange Staus im Berufsverkehr gesorgt. Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich nach Angaben der Polizei am Morgen am Frankenschnellweg auf die Straße, um gegen Lebensmittelverschwendung zu protestieren. Die Feuerwehr versuche den Kleber zu lösen, sagte ein Polizeisprecher. Die Abfahrt von der Autobahn 73 auf den Westring sei gesperrt. «Wer kann, soll großräumig umfahren.» Auch in anderen deutschen Städten hatten sich Demonstrierende in der vergangenen Zeit auf den Asphalt geklebt und so Straßen blockiert.

