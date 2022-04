Prorussische Demo in Frankfurt erwartet

Prorussische Demo in Frankfurt erwartet

Unter strengen Auflagen soll an diesem Sonntag (13.00 Uhr) eine prorussische Demonstration in Frankfurt stattfinden. Laut der Stadt werden bis zu 2000 Teilnehmer erwartet. Angemeldet wurde die Demonstration unter dem Motto «Gegen Hetze und Diskriminierung der russischsprachigen Mitbürger/Gegen Krieg – Für Frieden». Ein ursprünglich angemeldeter Autokorso mit 700 Fahrzeugen darf nach Entscheidung der Stadt nicht stattfinden. Der Start der Demonstration soll auf dem Opernplatz erfolgen.

Die Stadt hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine das Tragen von bestimmten Symbolen und Abzeichen untersagt - etwa Abbildungen mit den Buchstaben V und Z sowie das «Sankt-Georgs-Band». Diese stehen für die russischen Kriegsaktivitäten in der Ukraine. Verboten wurde, in Wort und Bild die russischen Aggressionen gutzuheißen sowie den Staat Ukraine, seine Bevölkerung sowie Opfer des russischen Einmarschs zu verunglimpfen.

Die Polizei will die Demonstration «engmaschig begleiten» und Verstöße gegen die Auflagen ahnden, kündigte das Frankfurter Präsidium an. Mehrere Gruppierungen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen.