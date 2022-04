Hunderte Menschen sind am Samstag in Thüringen bei den traditionellen Ostermärschen für den Frieden auf die Straße gegangen. Diesmal prägten viele Ukraine-Fahnen das Bild. Den größten Ostermarsch gab es mit 400 Teilnehmern in Jena, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. In Gera kamen 150 Menschen. Zweistellige Teilnehmerzahlen wurden in Suhl, Weimar und Altenburg gemeldet.

Bundesweit hatten sich einige Tausend Menschen den Ostermärschen der Friedensbewegung angeschlossen. Die Kundgebungen richteten sich etwa gegen den russischen Krieg in der Ukraine und die geplanten Milliardenausgaben für die Bundeswehr.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Pazifismus sei im Moment «ein ferner Traum». Russlands Präsident Wladimir Putin habe mit allen Regeln des Völkerrechts gebrochen. Wenn die Idee der Ostermärsche Frieden sei, müsse man sich klar machen: «Frieden kann und wird es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt», so Habeck. Er sagte auch, es sei eindeutig, «wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen».