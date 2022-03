Laut Thüringer Polizei hat das Demogeschehen im Corona-Kontext generell abgenommen - jedoch nicht an Relevanz verloren. Es sei «lange nicht mehr in der Qualität, die wir mal hatten», sagte ein Sprecher am Montag in Erfurt. Bei schwindenden Teilnehmerzahlen seien aber immer noch die Mehrzahl der Kundgebungen unangemeldet. Trotz der Abnahme an Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei man auch weiterhin in Obachtstellung.

Laut Thüringer Polizei hat das Demogeschehen im Corona-Kontext generell abgenommen - jedoch nicht an Relevanz verloren. Es sei «lange nicht mehr in der Qualität, die wir mal hatten», sagte ein Sprecher am Montag in Erfurt. Bei schwindenden Teilnehmerzahlen seien aber immer noch die Mehrzahl der Kundgebungen unangemeldet. Trotz der Abnahme an Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei man auch weiterhin in Obachtstellung.

Die Demonstrationen seien nun weniger divers besucht, es bleibe vor allem «ein harter, verbitterter Kern» zurück, so der Sprecher. Gleichzeitig gebe es eine Vielzahl an Gegendemonstrationen - und mit dieser Konstellation einhergehend ein erhöhtes Eskalationsrisiko. Im Zuge der Pandemie hatten vielerorts rechtsextremistische Initiatoren zu Demonstrationen gegen die Corona-Politik aufgerufen. Am Montag hatte die Polizei erneut thüringenweit angemeldete und unangemeldete Kundgebungen und Demonstrationen im Visier.