Demos gegen Corona-Maßnahmen in Berlin vor Bezirksrathäusern

In Berlin haben etwa 750 Menschen unangemeldet an rund zehn verschiedenen Orten gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie hätten sich am Montagabend unter anderem vor Bezirksrathäusern versammelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstrationen seien friedlich verlaufen und hätten sich dann wieder zerstreut. Auf Twitter schrieb die Polizei, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hätten sich nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen gehalten. Es seien mehrere Anzeigen gestellt worden.

