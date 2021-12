Demos gegen Corona-Maßnahmen weitgehend ohne Zwischenfälle

Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Freistaat sind am Samstag vorerst weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen. Ein Polizeibeamter wurde jedoch leicht verletzt. Zudem waren mehrere Versammlungen am frühen Abend noch nicht beendet, andere hatten noch nicht begonnen.

Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Freistaat sind am Samstag vorerst weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen. Ein Polizeibeamter wurde jedoch leicht verletzt. Zudem waren mehrere Versammlungen am frühen Abend noch nicht beendet, andere hatten noch nicht begonnen.

Den gravierendsten Zwischenfall gab es in Traunstein, wo einer der rund 1200 Protestierenden wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht einen Platzverweis erhielt. Ein unbeteiligter Dritter griff daraufhin die Beamten tätlich an und verletzte einen von ihnen leicht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sagte.

Viel los war in Regensburg. Bei der Kundgebung der Gegner der Corona-Maßnahmen waren in der Spitze nach Schätzungen der Polizei rund 2400 Menschen, bei einer Gegendemonstration weitere knapp 100. In Bamberg versammelten sich rund 1600 Maßnahmengegner, «das sind ungefähr drei Mal so viele wie angemeldet wurden», sagte ein Polizeisprecher. Dazu habe es eine Gegenversammlung mit ungefähr 450 Personen gegeben.

Auch in Ansbach waren nach Angaben der Polizei rund 1600 Kritiker unterwegs. Da die Anordnung, mindestens medizinische Masken zu tragen, am Anfang von einem Großteil der Teilnehmer nicht eingehalten wurde, stoppte die Polizei den Zug vorübergehend. Zudem gab es eine Störung, als ein größerer Teil die Versammlungsstrecke Richtung Innenstadt verlassen wollte, was die Polizei aber unterband. Auch in anderen Städten und Gemeinden im Freistaat gab es Versammlungen, die nach vorläufigem Stand aber friedlich verliefen.