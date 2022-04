Die Römischen Bäder im Schlosspark Sanssouci sind in diesem Sommer für die Besucher mit einer Ausstellung zu den geplanten Sanierungsarbeiten in dem Welterbe zu erleben. Wie viele Deutsche habe auch der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. eine Italiensehnsucht gehabt, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Samstag zur Eröffnung der Ausstellung «Denk x Pflege» der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) laut Mitteilung. «Die aktuelle Ausstellung der SPSG lohnt aber nicht nur für diejenigen, die der Italiensehnsucht frönen - hier bekommt man exklusive Einblicke in bislang verschlossene Areale dieses Gebäude- und Gartenensembles», sagte Schüle.