In Dessau-Roßlau ist eine 79 Jahre alte Autofahrerin nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw gestorben. Die Frau geriet am Freitagnachmittag auf der B184 im Ortsteil Dessau-Süd auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Lastwagen zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 79-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die B184 blieb nach dem Unfall rund fünf Stunden lang gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, muss noch ermittelt werden.

