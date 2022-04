Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist auf der Landstraße 120 tödlich verunglückt. Er sei zwischen den Ortsteilen Mühlstedt (Dessau-Roßlau) und Thießen (Landkreis Wittenberg) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Warum er am Nachmittag von der Landstraße abkam, war noch unklar. Der Mann aus Coswig starb noch an der Unfallstelle.

