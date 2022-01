Deutlich mehr Omikron-Fälle in Brandenburg

Die Zahl der Omikron-Fälle in Brandenburg ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, dass bis Freitag bisher insgesamt 3247 Fälle der Coronavirus-Variante gezählt worden seien. Darunter seien 521 Fälle, die mit einer Gesamtgenomsequenzierung nachgewiesen wurden und 2726 Verdachtsfälle, die über eine Polymerase-Kettenreaktion (PCR) festgestellt wurden. Die meisten nachgewiesenen Omikron-Fälle gab es demnach bisher im Kreis Teltow-Fläming (151), gefolgt von Brandenburg/Havel (116). Anfang Januar wurden über Sequenzierung und PCR 344 Fälle landesweit gezählt.

Etwa seit dem Jahreswechsel ist Omikron in Brandenburg dominant. Omikron verbreitet sich schneller als die bisher dominierende Delta-Variante des Coronavirus.