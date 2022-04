Die Grizzlys Wolfsburg stehen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga vor dem Aus. Die Mannschaft von Trainer Mike Stewart verlor am Freitagabend auch das zweite von fünf möglichen Partien gegen den EHC Red Bull München mit 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) und benötigt nun ein kleines Wunder für den Finaleinzug. Eine Niederlage im dritten Spiel am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport) in München würde bereits das Saisonende für die Niedersachsen bedeuten.