Die Adler Mannheim haben ihr Comeback in der Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin nicht vollendet und den Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga verpasst. Mit dem 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) im entscheidenden Spiel in Berlin ging die Saison der Adler am Donnerstagabend zu Ende. Die Eisbären spielen ab Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen den EHC Red Bull München in maximal fünf Spielen um die deutsche Meisterschaft.