Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga ein viertes Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg erzwungen. Nach zwei klaren Niederlagen zum Auftakt dieser Serie gewann der Außenseiter am Donnerstagabend beim Vorjahresfinalisten mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Die Wolfsburger führen in diesem Nordduell allerdings immer noch mit 2:1 Siegen und haben bereits am Samstag in Bremerhaven die nächste Chance, den Halbfinal-Einzug mit einem dritten Erfolg perfekt zu machen.

In Spiel drei vor 3920 Zuschauern gingen die Pinguins bereits in der vierten Minute durch Niklas Andersen in Führung. Wolfsburg glich durch Darren Archibald in der zwölften Minute aus, kassierte aber zu Beginn des zweiten Drittels wieder ein frühes Gegentor durch Alexander Friesen (22.). Jan Urbas erhöhte im Schlussabschnitt auf 3:1 (46.). Verloren sie die beiden ersten Spiele noch deutlich mit 0:5 und 2:6, zeigten sich die Bremerhavener diesmal stark verbessert und überzeugten vor allem in der Defensive.