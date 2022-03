Eisbären Berlin feiern siebten Sieg in Folge

Deutsche Eishockey Liga Eisbären Berlin feiern siebten Sieg in Folge

Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut und die Tabellenführung weiter gefestigt. Am Sonntag gewann der deutsche Meister bei den Schwenninger Wild Wings mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) und feierte damit den siebten Sieg in Folge. Matt White steuerte zwei Tore zum glücklichen Erfolg bei, außerdem traf Manuel Wiederer für die Hauptstädter.

Vor 2404 Zuschauern in der Schwenninger Arena begannen die Berliner konzentriert und gingen durch einen von White verwandelten Penalty in Führung. In der Folgezeit leisteten sie sich aber einige Nachlässigkeiten und ermöglichten den Gastgebern gute Chancen. Goalie Tobias Ancicka sorgte mit seinen Paraden dafür, dass der knappe Vorsprung bis zur ersten Pause Bestand hatte.

Auch im zweiten Drittel erwischten die Hauptstädter den besseren Start: Wiederer baute die Führung aus. Doch mit eigenen Fehlern ließen sie die Schwenninger zurück ins Spiel kommen. Brett Pollock erzielte nach einem Scheibenverlust der Berliner den Anschlusstreffer. Im Schlussabschnitt stellte White mit einem Powerplaytor den alten Abstand wieder her, aber nur 17 Sekunden später verkürzte Tyson Spink per Penalty erneut. Mit einigem Glück schafften es die Eisbären danach, den Vorsprung über die Zeit zu retten.