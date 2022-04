Die Eisbären Berlin haben im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Rückschlag erlitten. Am Sonntag verlor der Titelverteidiger gegen die Adler Mannheim mit 3:5 (1:1, 0:1, 2:3). In der Best-of-Five-Serie führen die Berliner jetzt nur noch mit 2:1. Frans Nielsen, Blaine Byron und Johan Södergran trafen für die Hauptstädter, die ihre erste Niederlage in den laufenden Playoffs kassierten.