Die Grizzlys Wolfsburg haben zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven deutlich gewonnen. Allerdings wurde das 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) am Sonntag im ersten von fünf möglichen Begegnungen von einer Verletzung von Grizzlys-Kapitän Sebastian Furchner überschattet. Der 39-Jährige prallte in seiner letzten Saison nach einem Zweikampf mit hoher Geschwindigkeit in die Bande und blieb benommen liegen. Minutenlang wurde der frühere Nationalspiele auf dem Eis behandelt und mit einer Trage rausgebracht.

Vor 3518 Zuschauern in Wolfsburg Chris DeSousa (10. Minute) und Björn Krupp (11.) innerhalb von 90 Sekunden für die 2:0-Führung. Der US-Amerikaner Trevor Mingoia erhöhte im Mittel- un Schlussdrittel mit zwei Treffern (27./47.) auf 4:0. Darren Archibald stellte nach 52 Minuten den 5:0-Endstand her.

Bereits am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) haben die Seestädter in Bremerhaven die Chance zum Ausgleich.