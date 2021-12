Deutscher Wetterdienst rechnet mit glatten Straßen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum Wochenstart in Thüringen mit Glätte auf den Straßen. Es müsse verbreitet mit Glatteis durch gefrierenden Regen oder Sprühregen gerechnet werden, heißt es in einer Mitteilung des DWD vom Sonntag. Vor allem in der Nacht zu Montag und am Montagmorgen sieht der DWD die Gefahr von stärkerem Eisansatz auf Straßen oder Gehwegen. Es könne zu Verkehrsbehinderungen kommen. «Im Vormittagsverlauf des Montags entspannt sich die Situation allmählich», heißt es in der Mitteilung. Der DWD erwartete in Thüringen in der Nacht zu Montag Temperaturen zwischen minus drei und minus sieben Grad.

