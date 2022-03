In Hamburg und Schleswig-Holstein steht ein sonniges Wochenende bevor. Alle Tage stehen unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Bei Temperaturen von bis zu 14 Grad im Landesinneren und 10 Grad an den Küsten wird es am Freitag bereits sehr freundlich, allerdings noch mit einzelnen Wolkenfeldern. In der Nacht ist leichter Frost möglich. Am Samstag und Sonntag gibt es laut dem DWD-Meteorologen dann viel Sonne bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Zum Sonntag nimmt allerdings der Wind zu.

In Hamburg und Schleswig-Holstein steht ein sonniges Wochenende bevor. Alle Tage stehen unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Bei Temperaturen von bis zu 14 Grad im Landesinneren und 10 Grad an den Küsten wird es am Freitag bereits sehr freundlich, allerdings noch mit einzelnen Wolkenfeldern. In der Nacht ist leichter Frost möglich. Am Samstag und Sonntag gibt es laut dem DWD-Meteorologen dann viel Sonne bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Zum Sonntag nimmt allerdings der Wind zu.