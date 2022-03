Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt hoch: Kein Regen in Sicht

Wegen des anhaltenden trockenen Wetters steigt in Sachsen-Anhalt die Waldbrandgefahr. Das in Halberstadt ansässige Landeszentrum Wald wies am Samstag für 8 von 18 Landkreise, Städte und Regionen die Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5 aus, für alle anderen gelte die Stufe 3. So sei beispielsweise die Gefahr in der Altmark, dem Jerichower Land, der Dübener Heide und dem Vorfläming hoch. Die Waldbrandsaison ist am 1. März gestartet und dauert bis zum 30. September. Sachsen-Anhalt gehört mit einer absoluten Waldfläche von 532.480 Hektar und einem Waldflächenanteil von 26 Prozent zu den waldärmeren Bundesländern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch in den kommenden Tagen nicht mit Entspannung, da weiterhin nicht mit Regen zu rechnen ist. Bis Mitte kommender Woche bleibe es bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad zwar stark bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei.