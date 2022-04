Die ungemütlichen und teilweise stürmischen Tage in Berlin und Brandenburg setzen sich fort. So sind am Donnerstag schwere Sturmböen der Windstärke zehn nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Dafür wird es deutlich milder. Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf 12 Grad in der Prignitz und 16 Grad in der Niederlausitz. Nachdem der Regen abgezogen ist, wird es im Süden sogar zeitweise heiter. Der Wind kann in einzelnen Böen Stärke sieben erreichen.

Die ungemütlichen und teilweise stürmischen Tage in Berlin und Brandenburg setzen sich fort. So sind am Donnerstag schwere Sturmböen der Windstärke zehn nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Dafür wird es deutlich milder. Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf 12 Grad in der Prignitz und 16 Grad in der Niederlausitz. Nachdem der Regen abgezogen ist, wird es im Süden sogar zeitweise heiter. Der Wind kann in einzelnen Böen Stärke sieben erreichen.

Am Donnerstag zieht von Norden schauerartiger, teils kräftiger Regen auf, am Abend auch mit Graupel. Die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad. Mit Regen- und Graupelschauern, örtlich kurzen Gewittern sowie Temperaturen zwischen neun und elf Grad geht es am Freitag weiter. Es weht ein Wind mit vereinzelten stürmischen Böen der Stärken sieben und acht.