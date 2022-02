Deutschlands Turner ohne Medaille beim Turnier der Meister

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist auch am zweiten Tag des Turn-Weltcups in Cottbus ohne Medaille geblieben. Für das beste Ergebnis beim 45. Turnier der Meister sorgte am Sonntag die 17 Jahre alte Aiyu Zhu aus Köln nach einer sicheren Übung am Schwebebalken auf Platz vier (12,533 Punkte). Der Sieg ging an die Ukrainerin Daniela Batrowa (13,200).

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist auch am zweiten Tag des Turn-Weltcups in Cottbus ohne Medaille geblieben. Für das beste Ergebnis beim 45. Turnier der Meister sorgte am Sonntag die 17 Jahre alte Aiyu Zhu aus Köln nach einer sicheren Übung am Schwebebalken auf Platz vier (12,533 Punkte). Der Sieg ging an die Ukrainerin Daniela Batrowa (13,200).

In ihrem dritten Finale von Cottbus erreichte Zhu am Boden nach einem Sturz auf der zweiten Bahn mit 11,233 Punkten den siebten Platz. Bei den Männern belegte Glenn Trebing vom TK Hannover am Barren mit 14,300 Punkten den vierten Platz. Tagesbester war hier der Ukrainer Illia Kovtun (14,966). Wie am ersten Finaltag verzichteten die Organisatoren bei Siegerehrungen auf die Hoheitssymbole Weißrusslands. Nach dem Erfolg von Yahor Sharamkou am Boden wurden in der Lausitz-Arena weder Hymne abgespielt noch die Flagge des Landes gezeigt. Damit folgten die Veranstalter einer Vorgabe durch den Weltturnverband Fig. Wie am Freitag und Samstag wurde vor Beginn der Wettbewerbe am Sonntag erneut eine Schweigeminute eingelegt.