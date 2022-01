DFB-Kapitänin Popp vor Comeback: Hoffen auf EM in England

DFB-Kapitänin Alexandra Popp rechnet sich trotz ihrer langen Verletzungspause gute Chancen auf eine EM-Teilnahme mit den deutschen Fußballerinnen aus. «Ich sehe das alles sehr optimistisch und sehr positiv. Ich bin jetzt schon auf einem recht guten Niveau und habe noch ein gutes halbes Jahr, um 100 Prozent absolut fit zu sein - im Optimalfall natürlich schon vorher», sagte die 111-fache Nationalspielerin bei einer Video-Schalte des VfL Wolfsburg am Mittwoch. Die 30-Jährige steht nach einer schweren Knieverletzung vor ihrem Comeback.

«Grundsätzlich bin ich erst mal froh, gesund zu sein», sagte Popp. Seit Mai 2021 hat die Olympiasiegerin von 2016 kein Spiel mehr bestritten - wegen eines Knorpelabrisses an der Kniescheibe. Ihr Bundesliga-Comeback könnte sie nach erfolgreicher Reha in der Nachholpartie des VfL am 29. Januar bei Turbine Potsdam geben.

«Wir freuen uns, dass Poppi nach ihrer schweren Verletzung wieder auf dem Platz steht. Wir haben immer gesagt, sie soll sich Zeit lassen und sich nicht unter Druck setzen - das gilt auch jetzt», sagte Bundestrainerin Martina Voss Tecklenburg der Deutschen Presse-Agentur. «Als Spielerin und als Persönlichkeit ist sie auf und neben dem Platz enorm wichtig für unser Team.»

Ins Nationalteam zurückkehren könnte Popp schon beim Vier-Nationen- Turnier in England, darüber habe sie aber mit Voss-Tecklenburg noch nicht gesprochen. Dort trifft die deutsche Auswahl am 17. Februar auf Spanien, am 20. Februar auf Olympiasieger Kanada und am 23. Februar auf die Gastgeberinnen. Spanien, Dänemark und Finnland sind bei der EM im Juli ebenfalls in England die Vorrundengegner.