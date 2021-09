DGB: Wahlausgang zeigt Wunsch nach Veränderung

Das Logo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hängt an einer Wand. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen-Anhalt zeigt der Ausgang der Bundestagswahl einen klaren Wunsch nach Veränderung. «Dafür braucht es eine Bundesregierung, die einen echten Aufbruch erzeugt», sagte DGB-Landeschefin Susanne Wiedemeyer. Mit der SPD und den Grünen hätten zwei Parteien deutlich hinzugewonnen, die sich für gute Arbeit, höhere Löhne und eine sozial verträgliche Transformation aussprächen, so Wiedemeyer weiter. Sie hoffe, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien ausreichen, um «die Herausforderungen in diesem Land kraftvoll angehen zu können».

Die neue Bundesregierung sieht Wiedemeyer in der Pflicht, den Wandel hin zu mehr Klimaschutz und einer Transformation der Wirtschaft sozial gerecht zu gestalten. Die Beschäftigten müssten dabei in den Mittelpunkt gestellt werden. «Wir brauchen zukunftsfeste Arbeitsplätze mit Tarifvertrag und Betriebsrat. Wir brauchen 12 Euro Mindestlohn, soziale Absicherung, stabile Renten und Investitionen in die Zukunft.»