Diebe lassen gestohlenen Tresor auf Parkplatz stehen

Auf einem Parkplatz in einem Wald in Neukirchen-Vluyn im Kreis Wesel ist ein gestohlener Tresor entdeckt worden. Mehrere Langwaffen, Munition und persönliche Gegenstände lagen um den geöffneten Geldschrank am Montag verstreut herum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach waren Unbekannte zuvor in ein Einfamilienhaus eingebrochen, hatten die Räume durchwühlt und den Tresor mitgenommen. Ob und was die Täter letztlich gestohlen haben, war am Dienstag noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Einbruch vermutlich zwischen Sonntag und Montag dauerten an.

