Diebe stehlen Räder von vier Autos

Unbekannte haben in Wünschendorf (Landkreis Greiz) von vier abgestellten Autos die Räder gestohlen. Für die Demontage in der Nacht zum Samstag bockten sie zuvor die Wagen mit Pflastersteinen auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An einem der Fahrzeuge wurde zudem die Heckscheibe eingeschlagen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Räder mit einem Kleintransporter weggeschafft wurden. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei Greiz zu melden.

