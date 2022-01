Diebin klaut 90 Eier von Bauernhof und wird dabei gefilmt

Eine Frau hat von einem Bauernhof in Mittelfranken 90 Eier geklaut. Die Ware sei bei dem Direktvermarkter in Insingen (Landkreis Ansbach) zur Selbstentnahme in einem Kühlschrank angebotenen worden, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Trotz der Preisauszeichnung habe die Täterin am Mittwoch die unübersehbar aufgestellte Geldkassette ignoriert und die Eier einfach ohne Bezahlung mitgenommen. Die Frau war von einer Überwachungskamera in dem Verkaufshäuschen dabei gefilmt worden. Laut Polizei stahl sie auch mehrere Packungen Nudeln. Gegen die Diebin werde nun ermittelt, hieß es.

