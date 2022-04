Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Radsätze im Wert von 112.000 Euro in Zwickau gestohlen

Diebstahl Radsätze im Wert von 112.000 Euro in Zwickau gestohlen

Unbekannte haben in Zwickau 140 Radsätze im Wert von etwa 112.000 Euro gestohlen. Dafür seien die Täter in die Lagerhalle eines Autohauses eingebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch, der sich zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen ereignet haben soll, übernommen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Unbekannte haben in Zwickau 140 Radsätze im Wert von etwa 112.000 Euro gestohlen. Dafür seien die Täter in die Lagerhalle eines Autohauses eingebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch, der sich zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen ereignet haben soll, übernommen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.