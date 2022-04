Ein aus seinem Stall ausgebrochenes Rind hat in der Innenstadt von Sulingen mehrere Autos beschädigt. Die kuriose Verfolgung endete für die Kuh betäubt in einer Garage, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Tier war am Sonntag im Sulinger Umland ausgebüxt und mehrere Kilometer bis in die Innenstadt gelaufen.