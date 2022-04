Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus fördert das Zeiss Planetarium in Drebach (Erzgebirgskreis) mit rund 100.000 Euro. Mit dem Geld, welches aus PMO-Mitteln stammt, soll im Planetarium ein Upgrade der digitalen Projektionstechnik auf LED durchgeführt werden, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. So steige die Qualität der Veranstaltungen durch eine Reduzierung des Geräuschpegels der Anlage, hieß es. «Damit können zukünftig auch klassische Musikveranstaltungen und Konzerte im Planetarium stattfinden.»