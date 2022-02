Digitale Welt: Hessen baut Unterstützung für Senioren aus

Hessen verstärkt seine Unterstützung für ältere Menschen, die wohnortnahe Hilfe für den Umgang mit Tablet, Smartphone und Co. suchen. Nach dem erfolgreichen Start des «Di@-Lotsen»-Projektes mit Stützpunkten in rund einem halben Dutzend Kommunen soll dieses Netzwerk 2022 deutlich ausgebaut werden, wie Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) auf dpa-Anfrage in Wiesbaden mitteilte. Dafür werde die Anzahl der Stützpunkte verdreifacht, für Kommunen gebe es ein Bewerbungsverfahren. «Eine Ausweitung des Programms ist auch in 2023 geplant.»

Als sogenannte «Di@-Lotsinnen und Di@-Lotsen» ebnen zumeist ältere Menschen ihren Altersgenossen den Weg in die digitale Welt. Dieses Projekt unter der Dachmarke «Digital im Alter» gibt es bislang in Oestrich-Winkel, Taunusstein, Gießen, Kassel, Schotten, Ebersburg/Gersfeld sowie in Langen. «Nach einem halben Jahr kann der bisherige Verlauf als sehr positiv bewertet werden», erklärte die Ministerin. Es seien bereits 52 «Di@-Lotsen» online fortgebildet worden, jeder Stützpunkt habe 1500 Euro für Technik bekommen.