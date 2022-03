Auf rund 300.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einer brennenden Halle in Niederbayern. Wie die Polizei am Samstag bestätigte, war das Feuer in Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau am Mittag noch nicht gelöscht. Anwohner werden dazu aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Bei dem Vollbrand wurden nach ersten Erkenntnissen keine Personen verletzt. In der Halle seien Fahrzeuge aufbewahrt worden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage den Brand ausgelöst haben könnte.

Auf rund 300.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einer brennenden Halle in Niederbayern. Wie die Polizei am Samstag bestätigte, war das Feuer in Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau am Mittag noch nicht gelöscht. Anwohner werden dazu aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Bei dem Vollbrand wurden nach ersten Erkenntnissen keine Personen verletzt. In der Halle seien Fahrzeuge aufbewahrt worden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage den Brand ausgelöst haben könnte.