Direktor: Turn-Weltcup in Cottbus hat viel Kraft gekostet

Der Organisationschef des Turniers der Meister hat nach der 45. Auflage des Turn-Weltcups in Cottbus ein zwiespältiges Fazit gezogen. «Wir sind froh, dass wir wieder Gastgeber sein durften. Diese Ausgabe hat aber sehr viel Kraft gekostet und uns an unsere Grenzen gebracht», resümierte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt nach Abschluss des viertägigen Wettbewerbs mit Teilnehmenden aus 32 Nationen. Die Betreuung der ukrainischen Delegation nach Ausbruch des Krieges in ihrem Heimatland sowie die Sanktionen gegen den Verband von Weißrussland hätten die Atmosphäre belastet, so Wohlfahrt. Der Weltturnverband FIG hatte den Verzicht auf nationale Hoheitszeichen wie Hymne und Flagge empfohlen. Das Hygienekonzept habe indes unkomplizierter funktioniert als erwartet. Bis zum Sonntag gab es laut Wohlfahrt keinen positiven Corona-Fall. Bis 2024 steht der Wettkampf im Kalender des Turn-Weltverbandes FIG. Die 46. Auflage ist vom 23. bis 26. Februar 2023 geplant. «Wir werden auf jeden Fall weitermachen. 2023 soll das Turnier der Meister in Cottbus wieder zum Fest werden - mit allem was uns ausmacht», sagte Wohlfahrt am Montag am Rande der Abreise der über 300 Aktiven. 2020 und 2021 war das Traditionsturnier aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

