DOK Leipzig kehrt zurück: Analoges Festival

Ein Banner mit der Aufschrift «DOK Leipzig» hängt in einer Fußgängerpassage. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Nach einem coronabedingt eingeschränkten Format im vergangenen Jahr ist das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK) vollständig zurück: Vom 25. bis 31. Oktober dürfen sich Filmfans in Leipzig auf 162 Filme aus 51 Ländern freuen, wie das DOK am Donnerstag mitteilte.

«Ein Teil der Filme wird im Anschluss online gestreamt. Das ist aber keine Konkurrenz zu unseren analogen Vorführungen, sondern ein zusätzliches Angebot», sagte ein DOK-Sprecher am Donnerstag nach der Vorstellung des diesjährigen Programms. Im vergangenen Jahr fand das Festival in hybrider Form statt: Neben den Vorführungen mit begrenzten Platzkapazitäten wurden die Filme parallel online gezeigt.

Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr mit dem Film «Der Rhein fließt ins Mittelmeer» von Offer Avnon. Der Regisseur, selbst Sohn eines polnischen Holocaust-Überlebenden, reflektiert in dem Film seine Eindrücke aus Deutschland und behandelt Traumata und Mechanismen der Verdrängung in Deutschland, Polen und Israel.

Andere Themen, die beim diesjährigen DOK behandelt werden, sind Flucht und Migration sowie postkoloniale Perspektiven. Im Rennen um den Internationalen Wettbewerb für lange Dokumentar- und Animationsfilme stehen 14 Filme, von denen 12 beim DOK laut Festivalangaben ihre internationale Premiere feiern.

Im Unterschied zum vergangenen Jahr sind dieses Mal auch wieder Filmschaffende in Präsenz vor Ort. «Einzig das Branchen-Angebot DOK Industry bleibt ein hybrides Format. Einige Branchenvertreter kommen hierher, andere nehmen online teil», sagte der Sprecher. Dieses Format könne man sich auch für die kommenden Jahre vorstellen.