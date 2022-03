Domenico Tedesco über Halstenberg-Comeback: «Stolz auf ihn»

Trainer Domenico Tedesco von RB Leipzig hat sich nach dem deutlichen Pokal-Erfolg bei Hannover 96 vor allem über das Comeback des lange verletzten Nationalspielers Marcel Halstenberg gefreut. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler wurde am Mittwochabend beim 4:0-Viertelfinal-Erfolg der Leipziger in der 75. Minute eingewechselt. Wegen einer schweren Kapselverletzung im Sprunggelenk konnte er zuvor in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten.

«Halste ist die schönste Geschichte am heutigen Abend», sagte Tedesco während der Pressekonferenz zu diesem Spiel. «Ich habe nicht den gesamten Leidensweg vom Halse begleiten dürften. Aber wir wissen, was er durchgemacht hat. Jetzt sind wir sehr glücklich und stolz auf ihn, dass er wieder zurück ist. Ich habe ihm gesagt: Wenn es irgendwie möglich ist, bekommst du hier in deiner Heimat Hannover Spielminuten.» Halstenberg spielt bereits seit 2015 für RB, wurde aber in der Region Hannover geboren und bei den 96ern ausgebildet.