Im Regionalexpress in Richtung Dortmund hat ein 22-Jähriger randaliert und Mitarbeiter der Bahn bedroht. Sein Fluchtversuch vor der Polizei war allerdings vergebens.

Ein 22-Jähriger hat im Regionalexpress in Richtung Dortmund Bahnmitarbeiter bedroht und anschließend versucht, vor der Polizei zu fliehen. Der Mann, der sich im Hafturlaub befand, sei am Freitagabend festgenommen und zurück in die Haftanstalt gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

Demnach hatten Bahnmitarbeiter aus dem Regionalexpress zunächst die Polizei gerufen, da der 22-Jährige im Zug "randalierte". Als die Bahn in den Dortmunder Hauptbahnhof einfuhr, sei der Mann herausgerannt. Ein weiterer Mitarbeiter der Bahn stellte ihn im Bahnhof und übergab ihn der Polizei.

Mann wurde am Hauptbahnhof Dortmund gestellt

Ein Alkoholtest ergab nach Polizeiangaben bei dem 22-Jährigen einen Wert von 2,2 Promille. Sein Hafturlaub wurde aufgehoben. Ihn erwarten jetzt weitere Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Widerstands gegen Beamte.

