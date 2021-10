Drehbuch-Filmpreis für «Ich bin dein Mensch»

Beim Deutschen Filmpreis sind Jan Schomburg und Maria Schrader für das Drehbuch von «Ich bin dein Mensch» ausgezeichnet worden. Die Tragikomödie beschäftigt sich mit der Frage, ob man sich auch in Roboter verlieben könnte. Die beiden bedankten sich am Freitagabend in Berlin. Schomburg nahm den Preis bei der Gala im Saal entgegen. Schrader war per Video zugeschaltet und sagte, sie wäre wahnsinnig gerne selbst in Berlin dabei gewesen, könne aber wegen Dreharbeiten in New York nicht dabei sein.

