Drei Brüder an Baustelle: 22-jähriger von Bagger erschlagen

Bei Abrissarbeiten in Prohn (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Freitagnachmittag ein 22 Jahre alter Arbeiter tödlich von einem Minibagger getroffen worden. Der Bagger sei auf die Seite gekippt und habe den 22-Jährigen getroffen, der noch an der Unglücksstelle gestorben sei, teilte die Polizei am Abend mit. Der 21 Jahre alte Baggerführer wurde schwer verletzt, ein 27-Jähriger, der alles sah, erlitt einen Schock. Die Verletzten kamen ins Klinikum Stralsund. Bei den betroffenen Arbeitern handele es sich um drei Brüder, hieß es von der Polizei. «Bei den betroffenen Arbeitern handelt es sich um drei Brüder rumänischer Staatsangehörigkeit», hieß es von der Polizei.

