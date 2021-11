Drei Häuser nach Brand in Köthen unbewohnbar

Nach einem Brand in Köthen sind drei Häuser zunächst unbewohnbar. Das Feuer entwickelte sich am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses und griff auf die benachbarten Gebäude über, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau sagte. Schätzungen der Feuerwehr zufolge liege der Schaden bei rund 500.000 Euro, teilte die Polizei am Abend mit. Zuvor war von rund 1,5 Millionen Euro die Rede gewesen.

Nach einem Brand in Köthen sind drei Häuser zunächst unbewohnbar. Das Feuer entwickelte sich am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses und griff auf die benachbarten Gebäude über, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau sagte. Schätzungen der Feuerwehr zufolge liege der Schaden bei rund 500.000 Euro, teilte die Polizei am Abend mit. Zuvor war von rund 1,5 Millionen Euro die Rede gewesen.

Der Polizeimitteilung zufolge «wurden insgesamt 14 Personen evakuiert». Nach ersten Angaben hatte es geheißen, 14 Bewohner hätten die Häuser selbstständig verlassen können. Die Menschen wurden in einer Notunterkunft untergebracht.

«Eine Person musste kurzzeitig aufgrund eines Schockzustandes ambulant behandelt werden», berichtete die Polizei am Abend. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Die Brandursache müsse noch ermittelt werden. An den Löscharbeiten seien etwa 70 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen beteiligt gewesen.