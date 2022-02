Drei Männer bei Explosion verletzt: Ursache weiter unklar

Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Northeim am Montagabend ist die Ursache weiterhin unklar. Während der Explosion hielten sich drei Männer zwischen 42 und 56 Jahren in der betroffenen Wohnung auf, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. Der dritte Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ein.

Nach der Explosion gegen 17.20 Uhr hatten Rettungskräfte die Bewohner aus dem Wohnhaus sowie aus zwei benachbarten Gebäuden in umliegende Unterkünfte gebracht. Im Laufe des Dienstags sollen sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, wie ein Sprecher der Polizei sagte.