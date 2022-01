Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall mit einer Tram

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg ist am Donnerstag ein Mensch unter eine Tram geraten und schwer verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstag. Die Person sei am frühen Abend an der Landsberger Allee, Ecke Storkower Straße unter der Tram eingeklemmt worden und später mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Zwei weitere Personen seien leicht verletzt worden. An dem Einsatz waren den Angaben zufolge 33 Feuerwehrleute beteiligt. Er sei inzwischen beendet, sagte der Feuerwehrsprecher. Weitere Details zum Unfallgeschehen seien noch nicht bekannt.

Der Berliner Polizei zufolge waren an dem schweren Verkehrsunfall eine Tram und ein Fahrzeug beteiligt. Laut der Berliner Vekehrsinformationszentrale hatte der Verkehrsunfall einen Stau auf den Straßen zur Folge. Die Tram-Linien M5, M6 und M8 wurden unterbrochen oder umgeleitet.