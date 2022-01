Drei Verletzte bei Unfall nach Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Glauchau im Landkreis Zwickau am Montagnachmittag sind drei Personen verletzt worden, davon zwei schwer. Ein 41-jähriger Autofahrer war unterwegs Richtung Bundesstraße 175 und missachtete an der Kreuzung der Hochuferstraße mit der Auestraße die Vorfahrt eines 70-jährigen Mannes, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß sind beide Menschen schwer verletzt worden und stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. Die 66-jährige Beifahrerin im Auto des 70-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 16.000 Euro.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Glauchau im Landkreis Zwickau am Montagnachmittag sind drei Personen verletzt worden, davon zwei schwer. Ein 41-jähriger Autofahrer war unterwegs Richtung Bundesstraße 175 und missachtete an der Kreuzung der Hochuferstraße mit der Auestraße die Vorfahrt eines 70-jährigen Mannes, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß sind beide Menschen schwer verletzt worden und stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. Die 66-jährige Beifahrerin im Auto des 70-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 16.000 Euro.