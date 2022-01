Dreijähriger bei Unfall in Wolfen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist in Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ein dreijähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind sei am Dienstag plötzlich zwischen parkenden Fahrzeugen auf eine Straße gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin habe den Jungen mit ihrem Fahrzeug erfasst. Das Kind sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

