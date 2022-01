Dreijähriger im Schlafanzug büxt in Rostock aus

Ein Dreijähriger ist in Rostock im Schlafanzug aus der Wohnung der Familie ausgebüxt und hat seine Mutter damit gehörig erschreckt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein aufmerksamer Passant den Kleinen, als er am Montagvormittag in warmen Hausschuhen und im Pyjama im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen unterwegs war. Der Mann rief die Polizei, die sich des abenteuerlustigen Dreijährigen annahm und in kurzer Zeit auch die Mutter ausfindig machte, die sich bereits große Sorgen gemacht hatte. Dank des Zeugen, dem die Beamten ausdrücklich dankten, habe der «Abenteuer-Ausflug» nur etwa 25 Minuten gedauert.

