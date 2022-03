Ein Auto und ein Kleintransporter stehen an der Unfallstelle. Foto: Tino Plunert/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Kleintransporter in Dresden sind zehn Menschen verletzt worden. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin soll im Stadtteil Klotzsche am Dienstagmittag mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem Kleintransporter zusammenstoßen sein, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurden in dem Transporter neun Frauen und Männer im Alter von 57 bis 91 Jahren verletzt. Auch die Autofahrerin erlitt Verletzungen, wie es hieß. Die Unfallursache war noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. 60 Rettungskräfte waren im Einsatz. Zuvor hatte Radio Dresden berichtet.

