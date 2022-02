Dresden engagiert sich gegen Verschwendung von Lebensmitteln

Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln will sich Dresden deutlich stärker engagieren. Die Landeshauptstadt werde Teil der bundesweiten Initiative «Städte gegen Food Waste», wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Dresden wolle sich in den kommenden zwei Jahren aktiv gegen Lebensmittelverschwendung positionieren und so einen wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten.

Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln will sich Dresden deutlich stärker engagieren. Die Landeshauptstadt werde Teil der bundesweiten Initiative «Städte gegen Food Waste», wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Dresden wolle sich in den kommenden zwei Jahren aktiv gegen Lebensmittelverschwendung positionieren und so einen wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten.

«Jede und jeder kann im Alltag einen Beitrag zur nachhaltigen Lebensweise leisten. Wer beim Einkauf auf Qualität, Regionalität und Frische achtet, weiß auch den Wert von Lebensmitteln zu schätzen», sagte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). Zu dieser Wertschätzung gehöre auch, dass Erzeuger auskömmliche Preise erzielen können, Tiere eine artgerechte Haltung erfahren und Landwirtschaft nachhaltig sei. Konkrete Maßnahmen sollen in den kommenden Monaten erarbeitet und umgesetzt werden.