Die Feuerwehr in Dresden hat mehrere Katzen vor dem Absturz von einem Balkon im sechsten Stock eines Hauses gerettet. Nach eigenen Angaben von Montag fanden die Einsatzkräfte beim Eintreffen eine bereits abgestürzte Katze tot vor dem Hauseingang. Zeugen waren am Sonntag auf die Tiere aufmerksam geworden und hatten den Notruf verständigt. Die Mieter der Wohnung waren offenbar nicht zu Hause, wodurch die Tiere auf dem Balkon festsaßen. Mithilfe einer Drehleiter und eines Trupps, der über den Nachbarbalkon Zugang fand, konnten die anderen Katzen gerettet werden. Angehörige der Mieter nahmen sie in Obhut.

Die Feuerwehr in Dresden hat mehrere Katzen vor dem Absturz von einem Balkon im sechsten Stock eines Hauses gerettet. Nach eigenen Angaben von Montag fanden die Einsatzkräfte beim Eintreffen eine bereits abgestürzte Katze tot vor dem Hauseingang. Zeugen waren am Sonntag auf die Tiere aufmerksam geworden und hatten den Notruf verständigt. Die Mieter der Wohnung waren offenbar nicht zu Hause, wodurch die Tiere auf dem Balkon festsaßen. Mithilfe einer Drehleiter und eines Trupps, der über den Nachbarbalkon Zugang fand, konnten die anderen Katzen gerettet werden. Angehörige der Mieter nahmen sie in Obhut.